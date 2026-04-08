IGCP leiloa até 1.500 milhões em Obrigações do Tesouro com maturidades de 2036 e 2040

O IGCP realiza hoje dois leilões de Obrigações do Tesouro (OT) com prazos à volta de dez e 14 anos e um montante indicativo global entre 1.250 milhões e 1.500 milhões de euros.

As emissões têm como datas de vencimento 13 de junho de 2036 e 15 de junho de 2040, correspondendo a prazos residuais de cerca de dez anos e dois meses e 14 anos e dois meses, respetivamente.

O leilão surge no seguimento de operações recentes, sendo que a 11 de março o IGCP colocou 1.410 milhões em OT com prazos de cerca de oito e nove anos, a taxas de juro de 3,009% e 3,175%.

Esses resultados dão um ponto de comparação para as condições de mercado que hoje se irão refletir nas taxas exigidas pelos investidores.

Até março, a agência já emitiu 8.300 milhões em Obrigações do Tesouro, o que representa cerca de 35% do objetivo de emissão anual. Este ritmo de colocação será observado pelos mercados enquanto indicador da execução do programa de financiamento do Estado ao longo do ano.

Na atualização do Programa de Financiamento da República Portuguesa para o 2.º trimestre de 2026, o IGCP mantém a estimativa de necessidades líquidas de financiamento do Estado para 2026 em torno de 13.000 milhões. Esse valor orienta o planeamento das futuras janelas de emissão e a gestão da dívida pública.

O resultado dos leilões de hoje permitirá avaliar se a procura por dívida portuguesa sustenta os níveis de oferta previstos e como evoluem as taxas de referência nas maturidades médias e longas, num contexto em que o mercado tem mostrado sensibilidade às variações de yield nas curvas domésticas e europeias.