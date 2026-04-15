IGCP leiloa até 1.750 milhões em Bilhetes do Tesouro

O IGCP realiza esta quarta-feira, 15, dois leilões de Bilhetes do Tesouro (BT) com maturidades a três e 11 meses, num montante indicativo global entre 1.500 milhões e 1.750 milhões de euros.

Os títulos com vencimento a três meses vencem a 17 de julho de 2026, enquanto os de 11 meses têm maturidade a 19 de março de 2027, informou a agência de gestão da tesouraria e da dívida pública.

O leilão do papel a três meses é o primeiro com essa maturidade a ocorrer este ano. Por seu lado, no prazo mais longo, o leilão comparável realizado a 18 de fevereiro viu o IGCP colocar 875 milhões de euros em BT a 11 meses, a uma taxa média de 2,015%, com procura de 2.152 milhões de euros — 2,46 vezes o montante colocado.

Os Bilhetes do Tesouro são instrumentos de dívida pública de curto prazo (até um ano) que permitem ao Estado obter financiamento de forma mais dinâmica na gestão da tesouraria.