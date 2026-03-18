IGCP leiloa até dois mil milhões em Bilhetes do Tesouro a 6 e 12 meses

O IGCP realiza esta quarta-feira, 18, dois leilões de Bilhetes do Tesouro (BT) com maturidades a 18 de setembro (cerca de seis meses) e a 19 de março de 2027 (12 meses), numa operação com um montante indicativo global entre 1.750 milhões e dois mil milhões de euros.

Nas últimas colocações deste tipo de títulos, a 18 de fevereiro, o IGCP vendeu 1.750 milhões em BT a nove e 11 meses, com taxas médias de 2,013% e 2,015%, respetivamente.

De recordar ainda que, a 21 de janeiro, o leilão de BT a 12 meses atingiu o máximo do montante indicativo, 1.250 milhões, à taxa média de 2,026%.

Os Bilhetes do Tesouro são instrumentos de dívida pública de curto prazo (até um ano) usados pelo Estado para gerir de forma rápida a tesouraria e suprir necessidades de financiamento.