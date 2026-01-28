IGCP realiza dois leilões de até 1.500 milhões em dívida a 6 e 9 anos

O IGCP realiza esta quarta-feira, 28, dois leilões de Obrigações do Tesouro (OT), os primeiros deste ano, a cerca de seis e nove anos, com um montante indicativo global de até 1.500 milhões de euros.

Num comunicado, o IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública precisa que as maturidades das OT a serem leiloadas são em 17 de outubro de 2031 (cerca de cinco anos e nove meses) e em 15 de junho de 2035 (cerca de nove anos e cinco meses).

O montante global destes dois leilões de OT - os primeiros deste ano - é entre 1.250 milhões de euros e 1.500 milhões de euros, adianta o IGCP.

No último boletim mensal do IGCP, a agência precisa que em 31 de dezembro o saldo vivo de Obrigações do Tesouro apresentou um decréscimo de 1.821 milhões de euros face a novembro, resultante de recompras efetuadas no último mês de 2025.

Em 17 de de dezembro, o IGCP adquiriu num leilão de recompra 1.046 milhões de euros em OT com vencimento em julho de 2026 e em agosto e outubro de 2027.