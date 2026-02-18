IGCP realiza hoje leilões de dívida a nove e 11 meses

O IGCP realiza esta quarta-feira, 18, dois leilões de Bilhetes do Tesouro (BT), a cerca de nove e 11 meses, com um montante indicativo global até 1.750 milhões de euros.

Num comunicado, o IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública indica que as maturidades dos BT a serem leiloados são em 20 de novembro de 2026 (nove meses) e em 22 de janeiro de 2027 (11 meses).

O montante global destes dois leilões de BT é de entre 1.500 milhões de euros e 1.750 milhões de euros.

No último leilão destes títulos, em 21 de janeiro, o IGCP colocou 1.250 milhões de euros, máximo do montante indicativo, em Bilhetes do Tesouro a 12 meses à taxa de juro média de 2,026%.

Os Bilhetes do Tesouro são títulos de dívida pública de curto-prazo, até um ano, que permitem ao Estado obter financiamento de forma mais ágil na gestão de tesouraria.