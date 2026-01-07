DN DN Brasil Men's Health Women's Health
IGCP realiza hoje leilão de Bilhetes do Tesouro a 10 meses

Num comunicado, o IGCP precisa que os BT hoje leiloados, com um montante indicativo entre 1.000 e 1.250 milhões de euros, vencem em 20 de novembro de 2026.
O IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública realiza esta quarta-feira, 7, um leilão de Bilhetes do Tesouro a 10 meses com um montante indicativo entre 1.000 e 1.250 milhões de euros.

Num comunicado, o IGCP precisa que os BT hoje leiloados vencem em 20 de novembro de 2026.

Os Bilhetes do Tesouro são títulos de dívida pública de curto prazo, até um ano, o que permite ao Estado obter financiamento num modelo de gestão de tesouraria mais ágil.

No seu ‘site’, o IGCP explica que a colocação de Bilhetes do Tesouro no mercado primário de dívida “é assegurada por um grupo de bancos reconhecido pelo IGCP, designado por Especialistas em Bilhetes do Tesouro (EBT) e realizada principalmente através de leilões do tesouro” que são comunicados ao mercado.

Para este ano, as necessidades de financiamento líquidas do Estado rondam os 13.000 milhões de euros, de acordo com o Programa de Financiamento da República Portuguesa divulgado a 15 de dezembro pelo IGCP.

Segundo o documento, “a estratégia de financiamento para 2026 centrar-se-á na emissão de títulos de dívida pública em euros nos mercados financeiros, com a realização regular de emissões de Obrigações do Tesouro (OT)”, prevendo-se a obtenção de 24.000 milhões de euros através da emissão bruta de obrigações.

Em relação aos Bilhetes do Tesouro, o financiamento líquido resultante da emissão de BT deverá ter um impacto de 5.100 milhões de euros.

Na estratégia divulgada, o IGCP refere que vai realizar, como até aqui, leilões mensais de Bilhetes do Tesouro “na terceira quarta-feira de cada mês e, se se justificar, poderá também usar a primeira quarta-feira do mês”. É o que acontece com o leilão desta quarta-feira.

Portugal vai hoje ao mercado para obter até 1.750 milhões em Bilhetes do Tesouro
