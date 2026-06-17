IGCP realiza hoje leilão de Bilhetes do Tesouro de até 1.250 milhões

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) realiza esta quarta-feira um leilão de Bilhetes do Tesouro (BT) com maturidade em maio de 2027 e um montante indicativo entre 1.000 e 1.250 milhões de euros.

De acordo com um comunicado divulgado no passado dia 12 pelo IGCP, o leilão da linha de BT com maturidade em 21 de maio de 2027 está agendado para as 10h30, com um montante indicativo entre 1.000 e 1.250 milhões de euros.

O último leilão de BT foi realizado em 20 de maio passado, tendo o IGCP emitido 1.537 milhões de euros com prazo até maio de 2027, acima do montante indicativo de 1.250 a 1.500 milhões de euros.

A taxa de juro média foi de 2,613%, tendo a procura sido 2,09 vezes superior à oferta e o preço médio de 97,426%.

Os BT são títulos de dívida pública de curto prazo, até um ano, que permitem ao Estado obter financiamento num modelo de gestão de tesouraria mais ágil.