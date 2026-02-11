IGCP realiza leilões de até 1.250 milhões em dívida a 3 e 10 anos

O IGCP realiza esta quarta-feira, 11, dois leilões de Obrigações do Tesouro (OT), a cerca de três e 10 anos, com um montante indicativo global de até 1.250 milhões de euros.

Num comunicado, o IGCP, Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública precisa que as maturidades das OT a serem leiloadas são em 15 de junho de 2029 (três anos e quatro meses) e em 13 de junho de 2036 (10 anos e quatro meses).

O montante global destes dois leilões de OT é entre 1.000 milhões de euros e 1.250 milhões de euros, adianta o IGCP.

Em 28 de janeiro, o IGCP colocou 1.500 milhões de euros, montante máximo indicativo, em OT a cerca de seis e nove anos às taxas de juro de 2,572% e 3,058%, respetivamente.