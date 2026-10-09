Economia

IGCP realiza leilões de até 1,5 mil milhões em dívida a 10 e 26 anos

As maturidades das Obrigações do Tesouro a serem leiloadas são em 13 de junho de 2036 (nove anos e oito meses) e 12 de abril de 2052 (25 anos e seis meses).
IGCP realiza leilões de até 1,5 mil milhões em dívida a 10 e 26 anos
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O IGCP realiza na quarta-feira dois leilões de Obrigações do Tesouro (OT), a cerca de dez e 26 anos, com um montante indicativo global de até 1.500 milhões de euros, foi hoje anunciado.

Num comunicado divulgado esta sexta-feira, o IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública indica que as maturidades das OT a serem leiloadas são em 13 de junho de 2036 (nove anos e oito meses) e 12 de abril de 2052 (25 anos e seis meses).

O montante indicativo global para estes dois leilões é de entre 1.250 milhões de euros e 1.500 milhões de euros.

IGCP realiza leilões de até 1,5 mil milhões em dívida a 10 e 26 anos
IGCP realiza leilão de Bilhetes do Tesouro com montante entre mil e 1.250 milhões
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Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP)
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