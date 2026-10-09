IGCP realiza leilões de até 1,5 mil milhões em dívida a 10 e 26 anos

O IGCP realiza na quarta-feira dois leilões de Obrigações do Tesouro (OT), a cerca de dez e 26 anos, com um montante indicativo global de até 1.500 milhões de euros, foi hoje anunciado.

Num comunicado divulgado esta sexta-feira, o IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública indica que as maturidades das OT a serem leiloadas são em 13 de junho de 2036 (nove anos e oito meses) e 12 de abril de 2052 (25 anos e seis meses).

O montante indicativo global para estes dois leilões é de entre 1.250 milhões de euros e 1.500 milhões de euros.