Economia

IGCP realiza leilão de Bilhetes do Tesouro com montante entre mil e 1.250 milhões

O leilão da linha de BT com maturidade em 17 de setembro de 2027 está agendado para as 10h30.
IGCP realiza leilão de Bilhetes do Tesouro com montante entre mil e 1.250 milhões
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O IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública vai realizar hoje um leilão de Bilhetes do Tesouro (BT), com maturidade a um ano e montante indicativo entre 1.000 e 1.250 milhões de euros.

O IGCP vai realizar esta quarta-feira pelas 10h30 horas um leilão da linha de BT com maturidade em 17 de setembro de 2027, segundo tinha adiantado, numa nota.

O montante indicativo desta operação é de entre 1.000 milhões de euros e 1.250 milhões. 

Em 15 de julho, o IGCP colocou 1.005 milhões de euros em Bilhetes do Tesouro (BT) a 12 meses à taxa de juro média de 2,682%.  

Segundo a página do IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública na agência Bloomberg, a procura atingiu 2.440 milhões de euros, 2,43 vezes o montante colocado, e o preço médio foi de 97,36%. 

IGCP realiza leilão de Bilhetes do Tesouro com montante entre mil e 1.250 milhões
IGCP coloca 1.005 milhões em dívida a 12 meses à taxa média de 2,682%
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