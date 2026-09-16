IGCP realiza leilão de Bilhetes do Tesouro com montante entre mil e 1.250 milhões

O IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública vai realizar hoje um leilão de Bilhetes do Tesouro (BT), com maturidade a um ano e montante indicativo entre 1.000 e 1.250 milhões de euros.

O IGCP vai realizar esta quarta-feira pelas 10h30 horas um leilão da linha de BT com maturidade em 17 de setembro de 2027, segundo tinha adiantado, numa nota.

O montante indicativo desta operação é de entre 1.000 milhões de euros e 1.250 milhões.

Em 15 de julho, o IGCP colocou 1.005 milhões de euros em Bilhetes do Tesouro (BT) a 12 meses à taxa de juro média de 2,682%.

Segundo a página do IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública na agência Bloomberg, a procura atingiu 2.440 milhões de euros, 2,43 vezes o montante colocado, e o preço médio foi de 97,36%.