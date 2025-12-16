IGCP realiza leilão de recompra de Obrigações do Tesouro com vencimento em 2026 e 2027

O IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública anunciou que vai realizar na quarta-feira um leilão de recompra de Obrigações do Tesouro (OT) com vencimento em julho de 2026 e em agosto e outubro de 2027.Num comunicado hoje divulgado, o IGCP indica que realiza um leilão para recomprar as obrigações "PTOTETOE0012 - OT 2,875% 21Jul2026", "PTOTEUOE0019 - OT 4,125% 14Abr2027" e "PTOTEMOE0035 - OT 0,70% 15Out2027".Numa operação similar no início do ano, em 22 de janeiro, o IGCP recomprou 430 milhões de euros de Obrigações do Tesouro (OT) com vencimento em 15 de outubro passado a 100,38%..IGCP reforça procedimentos de segurança das contas de aforro\n