IGCP recompra 1.046 milhões em OT que venciam em 2026 e 2027

O IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública adquiriu esta quarta-feira, 17, num leilão de recompra 1.046 milhões de euros em Obrigações do Tesouro (OT) com vencimento em julho de 2026 e em agosto e outubro de 2027.Segundo a página do IGCP na agência Bloomberg, o IGCP recomprou 365 milhões de euros em "PTOTETOE0012 - OT 2,875% 21Jul2026" a 100,51%, 566 milhões de euros em "PTOTEUOE0019 - OT 4,125% 14Abr2027" a 102,665% e 115 milhões de euros em "PTOTEMOE0035 - OT 0,70% 15Out2027" a 97,53%.Numa operação similar no início do ano, em 22 de janeiro, o IGCP recomprou 430 milhões de euros de Obrigações do Tesouro (OT) com vencimento em 15 de outubro passado a 100,38%.