IGCP vende 1,278 milhões em dívida a médio e longo prazo com procura robusta

O IGCP colocou hoje 1.278 milhões de euros em Obrigações do Tesouro (OT) com vencimentos em junho de 2036 e junho de 2040, sendo o montante inferior ao intervalo indicativo anunciado para a operação.

As taxas de juro praticadas situaram‑se em 3,304% para o prazo a dez anos e em 3,610% para o prazo a 14 anos.

No detalhe das operações, foram colocados 745 milhões de euros no título com vencimento mais curto, com uma procura de 1.342 milhões de euros — equivalente a 1,80 vezes o montante alocado. Já no prazo mais longo, o IGCP vendeu 533 milhões de euros, com taxa média de 3,610% e procura de 829 milhões de euros, ou 1,56 vezes o volume colocado.

Estas emissões realizam‑se no quadro do programa divulgado pelo IGCP, que tinha previsto um montante indicativo global entre 1.250 milhões e 1.500 milhões para os dois leilões combinados. O resultado desta quarta-feira fica portanto abaixo do teto daquele intervalo.

Recorde‑se que, a 11 de março, o IGCP tinha colocado 1.410 milhões em OT com prazos à volta de oito e nove anos, às taxas de 3,009% e 3,175%. Até março, a agência já tinha emitido 8.300 milhões em Obrigações do Tesouro, correspondente a cerca de 35% do objetivo de emissão anual.

Na atualização do Programa de Financiamento da República Portuguesa para o 2.º trimestre de 2026, o IGCP manteve a estimativa de necessidades líquidas de financiamento do Estado para 2026 em cerca de 13 mil milhões, valor que continuará a condicionar o calendário e o montante das futuras emissões.