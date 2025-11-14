Implantes cerebrais? "O cérebro já está 'hackeado' pelas redes sociais"

O fundador e presidente executivo (CEO) da Science, que atua em interfaces cérebro-computador, desvaloriza as preocupações com os implantes cerebrais, argumentando que o cérebro "já está 'hackeado' pelas redes sociais".Questionado sobre as preocupações que o interface cérebro-computador (BCI, na sigla inglesa) pode gerar para algumas pessoas, Max Hodak, que foi orador na Web Summit deste ano, afirma que os cérebros já estão "hackeados" pelas redes sociais".A Science é considerada líder em 'Brain Computer Interfaces' (BCI), "focada em viabilizar um futuro mais promissor através da engenharia neural", refere a empresa."O iPhone é uma preocupação muito maior para mim do que esses implantes cerebrais, dessa perspetiva", aponta Max Hodak, que anteriormente fez parte da fundação da Neuralink.O cérebro "é essencialmente um computador", e podem obter-se informações dentro e através do cérebro de inúmeras maneiras, considera."Acho que o iPhone é uma tecnologia maluca. Se o deixarem numa outra sala por 10 minutos, longe de onde estão, as pessoas começam a ficar ansiosas" e precisam de o ter de volta, argumenta Max Hodak para explicar a adição atual aos telemóveis.Este "é um nível de vício absurdo", defende."Acho que, só porque a informação entra pelos olhos ou pelos ouvidos, em vez de ser por uma conexão, não é realmente diferente", remata.jornalista da agência Lusa.Enhanced Fertility é a startup mais promissora da Web Summit e ganha 15 mil euros