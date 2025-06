Costa prolonga IVA zero e dá passes gratuitos para jovens até aos 23 anos

O "bem mais precioso" para as populações, quando olham para os seus governantes, "é a certeza" e essa certeza "resulta da estabilidade". António Costa foi esta noite à "Academia Socialista" que decorre em Évora fazer a sua rentrée, aproveitando para insistir na ideia de que tem de ter as condições para levar a legislatura até ao fim, porque é esse o "contrato" que existe com as populações: "De x em x tempos as pessoas votam e selam um contrato: há um programa para cumprir e depois no final deve ser avaliado se cumpriu ou não cumpriu", disse, salientando que, sendo "evidente que há uma avaliação continua, não há só um exame final", o dever dos políticos "é cumprir e fazer cumprir os compromissos" que celebram com as populações.