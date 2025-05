Há uma nova associação para promover o "bem-estar" dos contribuintes

Além de querer "tornar mais saudável" a relação dos contribuintes com o Fisco, a APC admite também "olhar com atenção" para a despesa do Estado, quanto mais não seja porque, "sabendo que há um sacrifício, por parte dos portugueses, para o bem comum através dos seus impostos, há que verificar que eles são usados com cuidados e com parcimónia". Paulo Carmona recusa tecer comentários sobre a carga fiscal, se é elevada ou não, sublinhando que ela é determinada pelas escolhas do governo e do partido que está no governo, e que foi sufragado pelos portugueses nas urnas. A associação, que é membro da Taxpayers Association of Europe, estará mais focada em verificar se há formas mais eficazes e eficientes de cobrar os impostos e de tratar os contribuintes. "É nisso que estamos determinados", garante.