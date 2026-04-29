Independência energética europeia depende da “incorporação de renováveis”

O presidente do operador do Mercado Ibérico de Eletricidade (Mibel) considera que a Europa deve investir mais em energias renováveis, sendo este setor decisivo para a garantia da sua autonomia energética. De acordo com Pedro Amaral Jorge, o contexto de instabilidade global atual, com a guerra no Irão, demonstra que “nós não podemos estar sujeitos àquilo que é a flutuação do preço e da escassez de combustíveis fósseis”.

O responsável pelo Mibel avalia que estes “choques energéticos” confirmam que é preciso “deixar de estar cartelizados pela OPEP, temos que deixar de estar dependentes de preços com fatores geopolíticos que nós não controlamos e, portanto, essa solução energética que nos tem sido oferecida nos últimos 90 anos vai ter que alterar radicalmente”.

A recordar que, atualmente, a eletricidade responde por 25% do consumo energético na Europa e que a meta até 2050 é aumentar esta percentagem para os 50%, Pedro Amaral Jorge afirma que “o caminho para a Europa vai passar, muito, pelo seu grau de independência energética estar associado à sua incorporação de renováveis na produção de eletricidade, ou de outros energéticos que permitam manter a soberania política e um controlo sobre os custos de produção e sobre a forma como o mercado precifica essa eletricidade”.