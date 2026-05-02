Indústria automóvel alemã apela a "rápida abertura das negociações" entre UE e EUA

A indústria automóvel alemã apelou este sábado (2 de maio) à “rápida abertura de negociações” entre os Estados Unidos e a União Europeia (UE), após o Presidente norte-americano ter anunciado tarifas de 25% sobre automóveis e camiões.

Em comunicado, o presidente da Associação Alemã da Indústria Automóvel (VDA), Hildegard Müller, sublinha que o agravamento das tarifas implicaria “custos enormes para a indústria automóvel alemã e europeia, já confrontada com condições muito difíceis”.

O representante da indústria automóvel apelou, por isso, “com toda a urgência, às duas partes, para a desescalada e para a rápida abertura de negociações”.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, acusou na sexta-feira a UE de violar o acordo comercial negociado com Washington e anunciou que, como consequência, vai aumentar para 25% as tarifas sobre os automóveis e camiões fabricados pelo bloco.