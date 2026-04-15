Economia

Indústria da UE avança em fevereiro, mas perde terreno em termos homólogos

Segundo o Eurostat, a produção industrial caiu na zona euro (-0,6%) e na UE (-0,1%) relativamente a fevereiro de 2025. Em Portugal, recuou 4% em termos homólogos e 0,1% em cadeia
Indústria da UE avança em fevereiro, mas perde terreno em termos homólogos
D.R.
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A produção industrial da zona euro caiu 0,6% em fevereiro face ao mesmo mês de 2025, enquanto na União Europeia (UE) a quebra foi de 0,1%, segundo dados divulgados pelo Eurostat, esta quarta-feira, 15.

Em termos mensais, ou seja, em relação a janeiro, o indicador subiu 0,4% tanto na zona euro como na UE.

As maiores quedas homólogas verificaram‑se no Luxemburgo (-17,0%), Irlanda (-10,0%) e Bulgária (-8,0%). Por outro lado, os maiores acréscimos foram apontados na Suécia (7,7%), Bélgica (7,4%) e Dinamarca (5,8%).

Na comparação com janeiro, os maiores avanços registaram‑se na Irlanda (5,7%), Finlândia (3,3%) e Suécia (3,2%). Os recuos mais expressivos ocorreram em Malta (-6,0%), Luxemburgo (-4,6%) e Grécia (-2,1%).

No que diz respeito ao caso português, a produção industrial caiu 4% em termos homólogos e 0,1% em cadeia.

Indústria da UE avança em fevereiro, mas perde terreno em termos homólogos
Produção industrial cai na zona euro em janeiro mas Portugal regista maior crescimento
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