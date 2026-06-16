Indústria do tomate precisa de 400 trabalhadores sazonais

A Clan está a contratar mais de 400 pessoas para Castanheira do Ribatejo e Marateca, de forma a responder às necessidades sazonais da indústria de transformação do tomate.

A empresa especializada em recrutamento procura trabalhadores para as funções de Operadores de Produção, Operadores de Armazém, Operadores de Classificação, Operadores de Controlo de Qualidade, Analistas de Qualidade e Assistentes Administrativos.

Segundo explica em comunicado, os trabalhadores irão integrar a Kagome Foods Portugal e a FIT.

A Clan procura candidatos de todas as gerações e com disponibilidade entre o final de julho e o início de outubro.

Segundo avança em comunicado, a Kagome (ex-grupo HIT) garante o transporte gratuito de todos os colaboradores em laboração contínua, a partir de várias zonas do Montijo, Águas de Moura e Setúbal, e também desde o Carregado e da paragem Continente Modelo, na EN10 Alverca, até à Castanheira do Ribatejo.