Indústria quer pacto com o governo para travar subida dos preços no agroalimentar

A CIP - Confederação Empresarial de Portugal está apostada em conseguir que o governo baixe o IVA sobre os alimentos pré-confecionados, congelados ou não, dos 23% atuais para a taxa mínima de 6% já no Orçamento do Estado para 2024. E está disponível para assinar um pacto, a exemplo do acordo tripartido subscrito com a Confederação dos Agricultores e com a Associação das Empresas de Distribuição a propósito do IVA zero. "Estamos disponíveis para assumir igual compromisso de que a redução de 17 pontos percentuais no imposto não servirá para aumentar as margens da indústria ou do comércio, e que se traduzirá numa baixa de igual dimensão no preço de venda ao público desses artigos", garante Manuel Tarré, diretor da CIP em representação de associações do setor alimentar..O tema não é novo, mas ganha novo fôlego numa altura em que a inflação continua em níveis elevados e o poder de compra dos portugueses está esmagado. "A área alimentar não pode continuar a ser tratada como um bem de luxo", defende o também presidente da ANCIPA e da ALIF, lembrando que o agroalimentar é o maior empregador industrial em Portugal, com 120 mil postos diretos e 500 mil indiretos. Além disso, considera que taxar uma pizza, pastéis de bacalhau, ou uma qualquer refeição pré-cozinhada comprada num supermercado a 23% de IVA é "descurar aqueles que têm menor capacidade financeira", já que o mesmo produto comprado num restaurante é taxado a 13%..E de que produtos estamos a falar? De artigos de mercearia, como as refeições prontas, os vegetais em conserva, chás, cafés e misturas solúveis, mas também molhos, vinagres e produtos de tomate conservados. Também as refeições, como o tradicional bacalhau à brás ou o arroz de pato, e os vegetais congelados, como o puré, esparregado ou as batatas para fritar, pagam o IVA máximo, a par das massas, refeições e componentes refrigerados. Artigos importantes para grupos da população "mais expostos aos custos da alimentação", como os jovens estudantes, trabalhadores deslocados ou idosos..O objetivo da medida, dizem os empresários, é precisamente "melhorar o acesso dos portugueses à alimentação", bem como "aumentar a justiça fiscal e fazê-la convergir com a União Europeia". A CIP fez a comparação do IVA aplicado aos vários tipos de alimentos nos principais países da Europa e conclui que, "em Portugal, a taxa é cerca do triplo da média europeia" (ver tabela)..Um estudo encomendado à Deloitte, e com base nos dados da Nielsen sobre quanto vale este mercado em Portugal, mostra que a redução do IVA para 6% levaria a uma quebra de receita fiscal da ordem dos 110 milhões de euros ao ano, mas que, acredita a CIP, seria compensada com o aumento do consumo. "Na verdade, não é uma quebra, deixaria era de haver um abuso fiscal como que tem havido e que penaliza os portugueses comparativamente a toda a Europa", argumenta Manuel Tarré..Sobre a altura escolhida para retomar esta reivindicação, a CIP aponta o superavit nas contas do Estado, "que tem vindo a arrecadar mais impostos do que o esperado", ao mesmo tempo que as famílias vivem "com muitas dificuldades". E, por isso, a baixa do IVA é vista como "um importante contributo do Ministério das Finanças para o objetivo macroeconómico de baixar a taxa de inflação, a qual continua alta, e a reduzir os rendimentos reais dos portugueses"..O dirigente da CIP garante, no entanto, que esta reivindicação nada tem a ver com o IVA zero. "O foco é a passagem dos produtos transformados de 23% para 6%. O IVA zero é uma medida transitória, o governo sempre o disse, e que até tem um impacto ligeiro comparativamente ao que propomos. Uma redução de 17 pontos percentuais seria muito mais sentida no bolso dos portugueses", argumenta.