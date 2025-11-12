INE confirma abrandamento da inflação para 2,3% em outubro

O Instituto Nacional de Estatística (INE) confirmou hoje que a taxa de inflação homóloga foi de 2,3% em outubro, menos 0,1 pontos percentuais do que a verificada em setembro.Num comunicado divulgado esta quarta-feira, 12, o INE adianta que a inflação subjacente - que exclui produtos com preços mais voláteis, como alimentos não transformados e energia - registou uma variação de 2,1%, contra 2,0% no mês anterior.Já a variação do índice relativo aos produtos energéticos diminuiu para -1,2% (0,3% no mês anterior), enquanto o índice referente aos produtos alimentares não transformados registou uma variação de 6,1% (7,0% em setembro).Em cadeia, a variação do Índice de Preços no Consumidor (IPC) foi nula (0,9% no mês precedente e 0,1% em outubro de 2024).A variação média dos últimos 12 meses foi 2,4%, valor idêntico ao do mês anterior.Por sua vez, o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português registou uma variação homóloga de 2,0% em outubro, face a 1,9% em setembro.Este valor foi inferior em 0,1 pontos percentuais ao estimado pelo Eurostat para a área do euro (em setembro esta diferença tinha sido de 0,3 pontos percentuais).Excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos, o IHPC em Portugal atingiu uma variação homóloga de 1,9% em outubro (1,6% em setembro), taxa inferior à da zona euro, estimada em 2,4%.O IHPC registou uma variação mensal de -0,3% (1,0% no mês anterior e -0,4% em outubro de 2024) e uma variação média dos últimos 12 meses de 2,3% (2,4% no mês precedente). .Inflação acelera em agosto para 2,8% com preço dos alimentos a disparar