INE confirma inflação de 3,7% em agosto

Esta subida, explica o INE, prende-se com "comportamento dos preços dos Combustíveis, que contribuíram em 0,7 p.p. para o aumento da variação homóloga do IPC". A variação do indicador dos produtos energéticos "situou-se em -6,5% (-14,9% no mês precedente)". Já o índice dos produtos alimentares não transformados baixou para 6,4%, enquanto tinha sido de 6,8% no mês anterior. Recorde-se que o indicador de inflação subjacente - que no mês passado foi de 4,5% (4,7% em julho) - exclui os produtos alimentares não transformados e energéticos.