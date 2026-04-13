INE confirma inflação a subir 2,7% em março

A inflação subiu 2,7% em março, impulsionada sobretudo pela subida nos combustíveis, na ordem de 5,7%.

Os dados foram divulgados pelo INE e confirmam a subida agressiva nos preços, uma tendência que ficou patente nas estimativas iniciais, divulgadas a 31 de março. Na origem está sobretudo a guerra no Médio Oriente, que faz subir o preço do gasóleo e gasolina.

O Índice de Preços no Consumidor (IPC) acelerou para 2,7% em março. Em causa está um acréscimo de 0,6 pontos percentuais (p.p.) face a fevereiro. Para tal, muito contribui o disparo de 5,7% nos produtos energéticos (-2,2% no mês anterior), ao passo que o índice dos produtos alimentares não transformados avançou 6,4% (abaixo dos 6,7% registados em fevereiro).

O indicador de inflação subjacente, que exclui energia e alimentos não transformados, subiu 2,0% (1,9% no mês precedente).

Na variação mensal, regista-se uma aceleração ainda mais agressiva, para 2,0% (0,1% em fevereiro e 1,4% em março de 2025).