INE divulga dados detalhados do crescimento da economia no 1.º trimestre

O Instituto Nacional de Estatística (INE) confirma esta sexta-feira, 29, ou revê, os dados do crescimento da economia portuguesa no primeiro trimestre, que segundo a estimativa rápida divulgada no final de abril foi de 2,3% em termos homólogos.

De acordo com a primeira estimativa provisória sobre as contas nacionais apresentada pelo INE, a economia portuguesa registou uma variação nula em relação ao último trimestre de 2025.

O crescimento de 2,3% do Produto Interno Bruto (PIB) de janeiro a março em termos homólogos beneficiou de um “contributo positivo da procura interna”, com uma aceleração do investimento, explicou então o gabinete de estatísticas.

Em relação à dinâmica do comércio externo e ao contributo das exportações para a evolução da economia em termos homólogos, os dados do INE indicam que “a procura externa líquida registou um contributo mais negativo, verificando-se uma aceleração mais pronunciada das importações de bens e serviços que das exportações de bens e serviços”.

Quanto à trajetória da economia em cadeia - do quarto trimestre de 2025 para o primeiro deste ano -, a síntese estatística do INE mostra que o PIB “registou uma variação nula em volume, após um crescimento de 0,9% de outubro a dezembro de 2025.

Na leitura do PIB em cadeia, o contributo da procura externa líquida reflete “uma recuperação das importações de bens e serviços mais significativa que das exportações de bens e serviços”, referiu o INE.

Em sentido contrário, “o contributo da procura interna passou a positivo, verificando-se uma aceleração expressiva do investimento, enquanto o consumo privado abrandou”, indicou o instituto estatístico.