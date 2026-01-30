INE divulga hoje crescimento da economia em 2025

Economia

Para o conjunto do ano de 2025, o Governo inscreveu a previsão de um crescimento de 2% no Orçamento do Estado para 2026. As estimativas do Banco de Portugal estão em linha com as do Governo.
O INE divulga esta sexta-feira, 30, a estimativa do crescimento da economia no 4.º trimestre de 2025 e a evolução do PIB para o conjunto do ano, que segundo as previsões terá sido entre 1,9% e 2%.

Para o conjunto do ano de 2025, o Governo inscreveu a previsão de um crescimento de 2% no Orçamento do Estado para 2026. As estimativas do Banco de Portugal estão em linha com as do Governo, apontando também para 2% em 2025 e 2,3% em 2026, segundo o Boletim Económico de dezembro.

Já o Conselho das Finanças Públicas, a Comissão Europeia, o Fundo Monetário Internacional e a OCDE projetam um crescimento de 1,9% em 2025.

As estimativas dos economistas para o ano também oscilam entre estes números, apontando um crescimento entre 1,9% e 2%.

Quanto aos números trimestrais, as previsões dos economistas para o último trimestre de 2025 são de um crescimento em cadeia entre 0,5% e 0,9%, correspondente a crescimentos homólogos de 1,7% a 2,1%.

Segundo as estimativas do Fórum para a Competitividade no quarto trimestre de 2025, o Produto Interno Bruto (PIB) terá subido entre 0,5% e 0,7% em cadeia, o correspondente a uma variação homóloga entre 1,7% e 1,9%, traduzindo-se numa variação anual de 1,9%.

Já as previsões do barómetro CIP/ISEG são de uma desaceleração ligeira em cadeia, de 0,8% para 0,7% no quarto trimestre de 2025, o que corresponde, em termos homólogos, a um crescimento de 1,9%.

O Núcleo de Estudos Económicos da Universidade Católica (NECEP), por sua vez, estima que a economia portuguesa tenha crescido 1,9% em 2025. No conjunto do ano 2025, o PIB português terá avançado 1,9%, acima dos 1,5% da zona euro, sendo que, no quarto trimestre do ano passado, o crescimento terá sido de 0,6% em cadeia e 1,8% em termos homólogos, após 0,8% e 2,4% no trimestre anterior.

A previsão mais otimista é da área de estudos económicos do BCP, que estima que no último trimestre de 2025, o PIB português em volume terá crescido 0,9% em cadeia e 2,1% em termos homólogos, segundo a mais recente nota de conjuntura. "Neste pressuposto, o crescimento do PIB em 2025 terá alcançado 2%", projeta.

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga hoje a estimativa rápida do crescimento do PIB no final de 2025, cujos valores serão depois confirmados ou revistos em 27 de fevereiro.

