INE divulga hoje crescimento da economia no terceiro trimestre

O Instituto Nacional de Estatística (INE) confirma, ou revê, esta sexta-feira, 28, os dados do crescimento da economia portuguesa no terceiro trimestre que, segundo a estimativa rápida, terá sido de 2,4% em termos homólogos.Segundo a estimativa rápida divulgada no final de outubro pelo INE, o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 2,4% no terceiro trimestre, em termos homólogos, e 0,8% em cadeia.Estes números representam uma aceleração da atividade económica tanto em termos homólogos como trimestrais, acima do que os economistas consultados pela Lusa antecipavam, que era um abrandamento em cadeia, para entre 0,3% e 0,6%.Segundo o INE, o crescimento homólogo beneficiou de um contributo negativo da procura externa líquida menos acentuado, "refletindo a aceleração das exportações de bens e serviços e uma ligeira desaceleração das importações de bens e serviços".Por outro lado, o contributo positivo da procura interna para a variação homóloga do PIB "manteve-se próximo do observado no trimestre anterior, verificando-se uma aceleração do consumo privado e uma desaceleração do investimento".Para o conjunto do ano, o Governo inscreveu no Orçamento do Estado um crescimento de 2%. É o mais otimista entre as instituições que seguem a economia portuguesa, que apontam todas para um crescimento de 1,9% em 2025. .Portugal está entre os seis países onde as pensões mais pesam no PIB