INE espanhol revê em alta inflação homóloga em Espanha para 3,6% em julho

O Instituto Nacional de Estatística espanhol (INE) reviu em alta em uma décima a taxa de inflação homóloga de julho, para 3,6%, mais quatro décimas que em junho, devido sobretudo ao encarecimento dos combustíveis para veículos e da eletricidade.

No entanto, o INE manteve em 3% a inflação subjacente - que não inclui a energia nem os alimentos não elaborados por serem componentes mais voláteis -, mais uma décima do que em junho.

A revisão anunciada esta quinta-feira foi feita em relação aos dados antecipados há duas semanas.

Em relação aos alimentos, os preços aumentaram 1,6% em julho, menos três décimas do que em junho e um mínimo desde 2021, embora se destaque o encarecimento de produtos como os ovos (13,4%) e a carne bovina (9,9%).