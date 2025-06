INE revê em baixa inflação de novembro para 1,5%

Já o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português apresentou uma variação homóloga de 2,2%, valor inferior em 1,0 ponto percentual ao registado no mês anterior e inferior em 0,2 pontos percentuais ao valor estimado pelo Eurostat para a área do Euro (em outubro, a taxa em Portugal tinha sido superior à da área do Euro em 0,3 pontos percentuais).