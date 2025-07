Inflação recua ligeiramente para 3,6% em setembro

O indicador de inflação subjacente, que exclui produtos alimentares não transformados e energéticos terá registado uma variação de 4,1% que compara com 4,5% no mês precedente. Já a variação do índice relativo aos produtos energéticos "ter-se-á fixado em -4,1% (-6,5% no mês precedente) e o índice referente aos produtos alimentares não transformados terá diminuído para 6,0% (6,4% em agosto)".