Taxa de inflação abranda para 2,2% em novembro

A taxa de inflação homóloga abrandou para 2,2% em novembro, 0,1 pontos percentuais abaixo da variação de outubro, segundo a estimativa provisória divulgada esta sexta-feira, 28, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).Comparativamente com o mês anterior, a variação do Índice de Preços no Consumidor (IPC) terá sido de -0,3% (nula em outubro e -0,2% em novembro de 2024), aponta o instituto estatístico.O indicador de inflação subjacente - que exclui produtos com preços mais voláteis, como alimentos não transformados e energia – terá registado em novembro uma variação de 1,9%, taxa inferior em 0,2 pontos percentuais à de outubro.Já a variação do índice relativo aos produtos energéticos foi de -0,9% (-1,2% em outubro), enquanto a do índice referente aos produtos alimentares não transformados desacelerou ligeiramente para 6,0% (6,1% no mês anterior).Nos últimos 12 meses, o INE estima uma variação média do IPC de 2,4% (valor idêntico no mês anterior).Quanto ao Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português, indicador que permite a comparação com outros países europeus, terá registado uma variação homóloga de 2,1% em novembro, contra 2,0% no mês precedente.Os dados definitivos referentes ao IPC do mês de novembro de 2025 serão divulgados pelo INE em 12 de dezembro.