Inflação abranda para 2,3% em outubro

A taxa de inflação homóloga diminuiu para 2,3% em outubro, 0,1 pontos percentuais abaixo da variação de setembro, segundo a estimativa provisória divulgada esta sexta-feira, 31, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).Comparativamente com o mês anterior, a variação do Índice de Preços no Consumidor (IPC) terá sido nula (0,9% em setembro e 0,1% em outubro de 2024), aponta o instituto estatístico.O indicador de inflação subjacente - que exclui produtos com preços mais voláteis, como alimentos não transformados e energia – terá registado uma variação de 2,1%, uma taxa superior em 0,1 pontos percentuais à de setembro.Já a variação do índice relativo aos produtos energéticos diminuiu para -1,2% (0,3% em setembro), enquanto o índice referente aos produtos alimentares não transformados desacelerou para 6,1% (7,0% no mês anterior).Nos últimos 12 meses, o INE estima uma variação média do índice de 2,4%, valor idêntico ao do mês anterior.Quanto ao Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português, indicador que permite a comparação com outros países europeus, terá registado uma variação homóloga de 2,0% em outubro, contra 1,9% no mês precedente.Os dados definitivos referentes ao IPC do mês de outubro de 2025 serão divulgados pelo INE em 12 de novembro.