Inflação abrandou para 2,2% em novembro, confirma INE

O índice ficou 0,1 pontos percentuais abaixo dos registos de outubro, tal como esperado. Assim sendo, a maioria das pensões deverá subir 2,8% em 2025.
A inflação abrandou para 2,2% em novembro, informou esta sexta-feira, 12, o Instituto Nacional de Estatística (INE), confirmando a estimativa rápida que tinha sido divulgada há duas semanas.

"A variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) foi 2,2% em novembro, taxa inferior em 0,1 pontos percentuais (p.p.) à observada no mês anterior", indicou hoje o INE.

Já a inflação subjacente, que exclui categorias mais voláteis como produtos alimentares não transformados e energéticos, abrandou para 2% em novembro.

Segundo o INE, a variação do índice relativo aos produtos energéticos foi -0,8%, face ao período homólogo, enquanto o índice referente aos produtos alimentares não transformados registou uma variação de 6,0%.

Quando se olha para a evolução de preços por classes, é possível perceber que o que mais contribuiu para a evolução do índice de preços foram os produtos alimentares e bebidas não alcoólicas e os restaurantes e hotéis, que registaram variações positivas.

Com estes valores, fica também confirmado que a maioria das pensões vai subir 2,8% no próximo ano, segundo os cálculos da Lusa com base na fórmula que tem em conta a inflação média dos últimos 12 meses, sem habitação, bem como a taxa de crescimento médio anual do Produto Interno Bruto (PIB) nos últimos dois anos.

