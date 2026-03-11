Economia

Inflação acelera 2,1% em fevereiro, novamente acima do máximo definido

Os dados conhecidos esta quarta-feira indicam uma aceleração, que deixa os preços a subirem acima do limite definido pelo BCE, depois de o incremento se ficar pelos 1,9% em janeiro.
Preços dos vegetais e da fruta aumentaram 4% em 2023. FOTO: DR
Preços dos vegetais e da fruta aumentaram 4% em 2023. FOTO: DR
Publicado a

Os preços subiram 2,1% em fevereiro, traduzindo uma aceleração de 0,2 pontos percentuais (p.p.), em termos homólogos.

Significa isto que a inflação voltou a ficar acima do limite máximo definido pelo BCE, fixados nos 2%.

De acordo com os dados definitivos do INE, o Índice de Preços no Consumidor (IPC) foi impulsionado essencialmente pelos produtos alimentares não transformados, cujo índice se adiantou 6,7% (5,8% em janeiro). Também em fevereiro, registou-se um decréscimo de 2,2% nos produtos energéticos, face ao mesmo mês do ano passado, tal como em janeiro.

Por outro lado, o indicador de inflação subjacente (exclui produtos alimentares não transformados e energéticos) subiu 1,9%, mais 0,1 p.p. do que em janeiro.

O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) subiu 2,1% em fevereiro (1,9% no mês precedente). Excluídos os produtos alimentares não transformados e energéticos, há uma subida de 2,0% (1,9% em janeiro).

Estes dados ainda não levam em consideração os efeitos da guerra no Médio Oriente ao nível do preço dos combustíveis, que desde então subiram de forma expressiva.

Variação mensal passou para terreno positivo

O IPC avançou 0,1% em fevereiro face a janeiro (recuos de 0,7% no mês anterior e de 0,1% em fevereiro de 2025). Em termos mensais, regista-se uma variação média de 2,3% nos últimos 12 meses (valor estável face ao observado até janeiro).

Preços dos vegetais e da fruta aumentaram 4% em 2023. FOTO: DR
Preços das casas sobem mais de 12% em fevereiro para novo máximo histórico
Economia
Inflação
INE - Instituto Nacional de Estatística
aumento de preços
índice de preços
preços dos alimentos

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt