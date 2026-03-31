Inflação acelera para 2,5% na zona euro em março. Portugal regista o maior aumento mensal

A inflação disparou 0,6 pontos percentuais na zona euro e atingiu 2,5% em março, por comparação com o mês homólogo. Face a fevereiro, a economia portuguesa registou a maior escalada entre os Estados-membros.

De acordo com os dados preliminares do Eurostat, em março registou-se um acréscimo de 4,9% nos preços da energia (-3,1% em fevereiro), na zona euro.

Por setor, seguiram-se aumentos de 3,2% nos serviços (3,4% em fevereiro), 2,4% nos alimentos, bebidas alcoólicas e tabaco (2,5% em fevereiro) e 0,5% nos bens industriais não energéticos (0,7% em fevereiro).

O escritório de estatísticas da UE registou ainda acréscimos no Índice Harmonizado de Preços na ordem de 2,5% e 1,2%, em termos homólogos e mensais, respetivamente. Neste âmbito, destaca-se mais uma vez a energia, com subidas de 4,9% e 6,8%, pela mesma ordem.

Portugal lidera aceleração mensal de preços

Em termos mensais, a inflação harmonizada acelerou para 2,3% na economia portuguesa. Este foi o maior incremento entre os 21 Estados-membros da zona euro. De registar que a Letónia e Grécia (2,1% e 2,0%, respetivamente) ficaram na segunda e terceira posições.