Economia

Inflação acelerou para 2,2% em setembro na zona euro

O indicador acelera 0,2 pontos percentuais face a agosto. O mesmo aconteceu na UE, em que o índice atingiu uma subida homóloga de 2,6% em setembro. Na economia nacional, a inflação foi de 1,9%.
Leonardo Negrão / Global Imagens
Publicado a

A inflação aumentou 2,2% em setembro na zona euro, face ao mesmo mês do ano passado. A União Europeia foi mais além, em função de um acréscimo de 2,6%.

Em ambos os casos, o indicador volta a ficar acima do limite máximo definido pelo BCE, de acordo com os dados do Eurostat. A divulgação foi feita nesta sexta-feira, 17 de outubro.

Na zona euro, o Índice de Preços no Consumidor (IPC) acelerou para um aumento de 2,2% em setembro (acima de 2,0% em agosto). Na UE, a tendência foi a mesma, igualmente com uma aceleração de 0,2 pontos percentuais (p.p.) face a agosto, para uma subida na ordem de 2,6%.

O maior contributo para a subida do índice chegou do setor dos serviços (1,49 p.p.), seguido pela categoria dos alimentos, bebidas alcoólicas e tabaco (0,58 p.p.)

Portugal fica abaixo da média

Na economia nacional, o índice de preços ficou abaixo da média da área da moeda única. Os dados indicam uma subida na ordem de 1,9% em setembro, face ao mesmo mês do ano passado. Assim sendo, Portugal foi o quinto país com menor inflação homóloga no mês em análise, de entre as economias do euro.

Significa isto que, depois de três meses consecutivos com subidas acima de 2%, Portugal voltou a registar inflação abaixo dessa marca. Em causa está o limite máximo saudável, de acordo com o estipulado pelo BCE.

