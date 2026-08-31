Inflação alemã acelera para 2,9% em agosto impulsionada pelos preços da energia

A inflação na Alemanha acelerou para 2,9% em agosto, impulsionada pelo aumento dos preços da energia, reforçando as expectativas de uma subida das taxas de juro pelo Banco Central Europeu (BCE) em setembro.

De acordo com os dados provisórios do instituto de estatística alemão Destatis divulgados esta segunda-feira, o aumento dos preços no consumidor situou-se nos 2,9% em termos homólogos, após os 2,8% registados em julho.

Na comparação com o ano passado, os preços da energia dispararam 10,5%, registando uma nova aceleração após os 8,3% em julho e os 3,4% em junho.

O fim das reduções fiscais sobre os combustíveis foi o principal fator para a aceleração da inflação em julho, em conjunto com as tensões geopolíticas no Médio Oriente que continuaram a sustentar os preços da energia em agosto.

O Índice de Preços ao Consumidor Harmonizado (IPCH), que permite comparar os países da zona euro, situou-se também em 2,9% em termos homólogos, segundo o Destatis.

Em agosto, este agregado subiu noutras economias europeias, atingindo 4,3% em Espanha e 2,4% em França.

Estes dados reforçam as expectativas de um aumento das taxas do Banco Central Europeia (BCE) já em setembro.

A inflação subjacente alemã, que exclui os preços dos alimentos e da energia, deverá situar-se nos 2,4% em agosto.

Mais especificamente, o aumento dos preços das mercadorias na Alemanha acelerou para 3,0% em agosto, contra 2,5% no mês anterior.

O aumento dos preços dos serviços continuou a abrandar para 2,8%, após 2,9% em julho e 3,1% em junho.