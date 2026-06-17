Inflação anual na zona euro cresce para mais de 3% na UE e zona euro em maio

A taxa de inflação anual na zona euro acelerou para 3,2% em maio (contra 1,9% em maio de 2025), anunciou esta quarta-feira o Eurostat, enquanto que na União Europeia registou uma taxa de 3,3% no mesmo mês.

De acordo com os dados atualizados do gabinete de estatísticas europeu, trata‑se do quarto mês consecutivo de subida na área do euro.

Comparativamente a abril, a inflação na zona euro aumentou (era 3% em abril) e na UE também acelerou (3,2% em abril).

Em termos mensais, a inflação anual diminuiu em 11 Estados‑membros e aumentou em 16.

Portugal teve uma taxa de 3,1% em maio, acima dos 1,7% homólogos de maio de 2025, mas ligeiramente inferior ao valor de abril (3,3%).

As taxas anuais mais baixas foram observadas na Suécia (1,1%), Dinamarca e República Checa (ambas 1,8%) e as mais elevadas registaram‑se na Roménia (9,7%), Bulgária (6,3%) e Lituânia (5,1%).