Inflação avança 2,1% em fevereiro

A inflação aumentou de 2,1% em fevereiro, face ao mês homólogo. O disparo superior a 6% nos produtos alimentares não transformados explica aquela variação.

De acordo com as estimativas rápidas do INE, a subida de 6,62% no preço dos produtos transformados forma um dos motivos para o aumento da inflação, já que todas as outras categorias registaram variações abaixo do índice geral. Em causa está uma aceleração de 0,81 pontos percentuais (p.p.) face a janeiro.

A inflação subjacente (exclui produtos alimentares não transformados e energéticos) avançou 1,9%, mais 0,1 p.p. do que em janeiro.

Em simultâneo, a inflação excetuando a habitação subiu 1,95% em fevereiro, ao passo que nos produtos alimentares transformados se observou um acréscimo de 0,95%. Por outro lado, os preços praticados nos produtos energéticos caíram 2,24%.

Também em fevereiro, houve um acréscimo de 0,1% na variação mensal (contração de 0,7% em janeiro).

O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) adiantou-se 2,1% (após 1,9% em janeiro).

Os dados definitivos vão ser divulgados pelo INE no dia 11 de março.