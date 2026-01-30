Inflação cai para 1,9% face a dezembro

A inflação homóloga desacelerou para 1,9% em janeiro, segundo a estimativa rápida hoje divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), recuando 0,3 pontos percentuais face a dezembro.

A inflação subjacente — que exclui alimentos não transformados e energia — também diminuiu em 0,3 pontos, situando‑se em 1,8%. O INE regista ainda uma variação de -2,2% no índice dos produtos energéticos (era -2,4% em dezembro) e uma ligeira abrandamento nos alimentos não transformados, para 5,8% desde 6,1%.

O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC), utilizado para comparações europeias, fixou‑se igualmente em 1,9% (2,4% em dezembro).