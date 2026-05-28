Inflação continua a acelerar nos EUA, para 3,3% em abril

A inflação nuclear nos EUA acelerou até aos 3,3% em abril, revelou o Escritório de Análise Económica (BEA, na sigla em inglês). Trata-se do indicador preferido da Fed para avaliar a subida dos preços.

Em causa está uma nova aceleração, que não surpreende economistas e analistas, visto que corresponde às expetativas que existiam. É que a inflação PCE subiu 3,3%, em termos homólogos, em abril (acima dos 3,2% que se registaram em março).

Esta coincide com uma subida mensal de 0,4%. No mês de março, recorde-se, foi mais além, até aos 0,7%.

Recorde-se que o índice PCE é considerado decisivo pela Reserva Federal (Fed) na hora de definir as taxas de juro, à frente do Índice de Preços no Consumidor (IPC), mais decisivo na Europa.

Combustíveis lideram subidas

A energia e os combustíveis registaram uma subida de 28,8%, que foi a mais acentuada em abril. Segue-se a categoria de habitação e "utilities", com um acréscimo de 22,7%.