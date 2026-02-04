Inflação da zona euro abranda para 1,7% em janeiro

A taxa de inflação homóloga da zona euro abrandou para 1,7% em janeiro de 2026, contra 2,0% em dezembro e 2,5% em janeiro de 2025, segundo uma estimativa rápida publicada esta quarta-feira, 4, pelo Eurostat.

De acordo com a estimativa do serviço de estatística da União Europeia, no que diz respeito às principais componentes da inflação na zona euro, os serviços deverão registar a taxa anual mais elevada em janeiro (3,2%, contra 3,4% em dezembro de 2025), seguidos dos produtos alimentares, álcool e tabaco (2,7%, em comparação com 2,5%), bens industriais excluindo energia (0,4%, face a 0,3%) e energia (-4,1%, contra -1,9% em dezembro).

A taxa de inflação subjacente (à qual são excluídos componentes mais voláteis como alimentação e energia) foi estimada em 2,2% em janeiro, face a 2,3% em dezembro de 2025 e 2,7% no mês homólogo.

Entre os 20 países da área do euro, as taxas de inflação -medidas pelo Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) - mais altas são estimadas, em janeiro, na Eslováquia (4,2%), Croácia (3,6%), Irlanda e Letónia (2,6% cada).

As taxas mais baixas, por outro lado, observaram-se em França (0,4%), Finlândia (1,0%) e Bélgica (1,4%), estimou o Eurostat.

Em Portugal a taxa de inflação medida pelo IHPC, que permite fazer comparações entre os países, é estimada em 1,9% em janeiro, valor que se compara com os 2,4% de dezembro de 2025 e os 2,7% do mês homólogo.

O Eurostat anunciou que a partir de hoje, o IHPC passa a integrar jogos de azar nos serviços de lazer, na divisão Lazer e Cultura, e que o período de referência do índice é atualizado para 2025.