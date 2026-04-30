Inflação da zona euro sobe para 3% em abril puxada pela energia

A taxa de inflação anual da zona euro teve, em abril, um aumento mensal de 0,4 pontos percentuais para os 3,0%, puxada pelo segundo mês pela forte subida dos preços da energia, estimou esta quinta-feira, 30, o Eurostat.

De acordo com a estimativa rápida divulgada pelo serviço de estatística da União Europeia, prevê-se que a inflação anual da zona euro atinja os 3,0%, um aumento em relação aos 2,6% registados em março e aos 2,2% do abril de 2025.

Analisando os principais componentes da inflação na zona euro, prevê-se que a energia registe a taxa anual mais elevada em abril (10,9%, contra 5,1% em março), seguida dos serviços (3,0%, face a 3,2% em março), alimentos, bebidas alcoólicas e tabaco (2,5%, em comparação com 2,4% em março) e bens industriais não energéticos (0,8%, que se compara com 0,5% em março).

Entre os 21 países da moeda única, a Bulgária (6,2%), a Croácia (5,4%) e o Luxemburgo (5,2%) deverão apresentar, em abril, as maiores taxas de inflação medidas pelo Índice Harmonizado dos Preços no Consumidor (IHPC, que permite comparações).

As taxas mais baixas na área do euro são estimadas na Finlândia (2,3%), Malta (2,4%), França e Países Baixos (2,5% cada).

Em Portugal, a taxa de inflação anual medida pelo IHPC deverá fixar-se nos 3,3%, face a 2,7% do trimestre anterior e 2,1% do homólogo.