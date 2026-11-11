Inflação deve moderar em 2% "nos próximos meses", antecipa JP Morgan Asset Management

A J.P. Morgan Asset Management antecipa que a inflação abrande num futuro próximo e que se modere em 2% "nos próximos meses", conforme é desejo dos bancos centrais.

A perspetiva foi transmitida por Elena Domecq, Chief Strategy Officer da J.P. Morgan Asset Management para Portugal, numa apresentação que incidiu sobre perspetivas para o quarto trimestre do ano. Aquela entidade é uma das maiores gestoras de ativos em todo o mundo e é um dos braços do JPMorgan Chase & Co., banco multinacional sediado nos EUA.

De acordo com a responsável, a inflação deverá ver um caminho de moderação. Ainda assim, alerta, continua a ser imperativo diversificar a carteira de investimentos.

A este respeito, diz a própria que tanto os ativos de renda variável, quanto os de renda fixa, apresentam níveis de rentabilidade apelativos, neste momento.

*Em atualização