Inflação dos EUA baixa para 2,4% em janeiro

O Índice de Preços do Consumidor (IPC) dos EUA atingiu 2,4% em agosto, menos 0,3 pontos percentuais em relação ao período homólogo, ficando assim abaixo das perspetivas do mercado, segundo o Departamento de Estatísticas do Trabalho (BLS).

Já a inflação subjacente, que exclui os preços voláteis da energia e dos alimentos, também desceu para 2,5%.

O IPC foi divulgado com dois dias de atraso devido à paralisação parcial do Governo federal, que ocorreu no início do mês.

A inflação mantém-se acima da meta dos 2% da Reserva Federal norte-americana (Fed), mas ficou abaixo dos 2,5% apontados pelos analistas.

Em termos mensais, registou-se um acréscimo de 0,2% em janeiro, após um aumento de 0,3% em dezembro.

No primeiro mês do ano, a inflação subjacente teve um agravamento de 0,3%.

O aumento mensal foi impulsionado pelo índice da habitação, que cresceu 0,2% em janeiro, à semelhança do que aconteceu com os preços dos alimentos.

Os aumentos foram parcialmente atenuados pela queda de 1,5% dos custos da energia em janeiro.