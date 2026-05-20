Inflação em alta põe obrigações do Tesouro americano em máximos de 19 anos

As perspetivas de agravamento das dificuldades na economia global estão a gerar aversão ao risco entre os investidores, lançando as yields das obrigações do Tesouro americano a 30 anos para máximos de 2007.

Esta atingiu 5,2% na madrugada desta quarta-feira e, pelas 12h20 desta quarta-feira, ronda os 5,17%. Este é o patamar mais alto desde junho de 2007, o que significa que se passaram quase 19 anos. Recorde-se que o verão de 2020 trouxe uma redução para 1,2%, sendo que os anos seguintes ficaram marcados por uma tendência maioritariamente positiva, até um pico levemente acima de 5%, em 2023.

Os anos mais recentes foram pautados por alguma volatilidade, antes de um novo máximo relativo, agora alcançado.