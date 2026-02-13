Inflação em Espanha cai para 2,3% em janeiro

Os preços em Espanha aumentaram 2,3% em janeiro, divulgou esta terça-feira, 13 de fevereiro, o Instituto Nacional de Estatística de Espanha (INE), uma desaceleração de seis décimas face a dezembro.

O organismo atribui a queda da taxa homóloga sobretudo à eletricidade — que subiu menos do que em janeiro de 2025 — e à descida dos combustíveis.

Trata‑se do terceiro mês consecutivo de abrandamento da inflação, depois de 3% em novembro e 2,9% em dezembro.

A inflação subjacente (exclui energia e produtos alimentares frescos) manteve‑se em 2,6% em janeiro.

Em termos homólogos mensais, os preços recuaram 0,4% face a dezembro, depois de uma subida de 0,3% no mês anterior.