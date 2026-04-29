Inflação em Espanha desacelera para 3,2% em abril

O Índice de Preços no Consumidor em Espanha subiu 3,2% em termos homólogos em abril, duas décimas abaixo da taxa de março, segundo uma estimativa divulgada esta quarta-feira, 29, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

O gabinete de estatísticas espanhol atribui a desaceleração sobretudo à eletricidade, cuja queda foi mais acentuada do que em abril de 2025. Em sentido contrário atuaram os preços dos combustíveis, que registaram subidas em abril de 2026 depois de terem descido no mesmo mês do ano anterior — evolução que o Instituto relaciona com o impacto da guerra entre os Estados Unidos, Israel e o Irão, em curso desde fevereiro.

A inflação subjacente (exclui energia e produtos alimentares frescos) situou‑se em 2,8% em abril, uma redução de uma décima face a março. Na variação em cadeia, o INE estima uma subida dos preços de 0,4% entre março e abril.

O Governo espanhol aprovou um pacote com 80 medidas, em vigor desde 20 de março, para mitigar os efeitos da guerra no Médio Oriente sobre os preços. Entre as medidas está a redução do IVA sobre combustíveis, eletricidade e gás natural de 21% para 10%, descontos e ajudas ao gasóleo para transportadoras, apoios à agricultura e pesca, subsídios para a compra de fertilizantes e um preço máximo para gás butano e propano. Foi também aplicada uma redução global de 60% dos impostos na eletricidade e o IVA dos combustíveis foi fixado no mínimo permitido pela União Europeia.

O Ministério da Economia considerou que o “plano de resposta” aprovado pelo Governo e ratificado pelo parlamento está a cumprir o objetivo de impedir que o choque externo da guerra se transfira de forma permanente para a inflação ou para o poder de compra das famílias.