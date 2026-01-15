Inflação em Espanha em dezembro nos 2,9%

Os preços em Espanha subiram 2,9% em dezembro, menos uma décima do que em novembro, revelou esta quinta-feira, 15, o Instituto Nacional de Estatística de Espanha (INE), que confirmou assim uma estimativa anterior.Esta evolução da inflação homóloga (subida dos preços comparando com o mesmo período do ano anterior) deveu-se, fundamentalmente, à descida dos combustíveis, disse o INE.A inflação em Espanha desceu em dezembro pelo segundo mês consecutivo, depois de se ter situado nos 3% em novembro.Ao longo de 2025, a inflação em Espanha atingiu a taxa mais baixa em maio, quando se situou nos 2%, e a mais alta em outubro (3,1%).A taxa média de inflação no ano de 2025 foi 2,7%. Quanto à inflação subjacente (sem a energia e os produtos alimentares frescos, tradicionalmente os mais voláteis do cabaz de compras), manteve-se nos 2,6% em dezembro.Esta taxa está assim, segundo os dados do INE, no valor mais alto desde dezembro de 2024, depois de cinco meses a subir.Na evolução em cadeia (comparação com o mês anterior), os preços em Espanha aumentaram 0,3% em dezembro, depois de terem subido 0,2% em novembro. .Espanha fecha dezembro com inflação de 2,9%