Inflação em Espanha em outubro subiu para 3,1%

Os preços em Espanha subiram 3,1% em outubro, comparando com o mesmo mês de 2024, segundo dados da inflação divulgados esta sexta-feira, 14, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) espanhol.A inflação homóloga (subida dos preços comparando com o mesmo período do ano anterior) em outubro em Espanha aumentou assim uma décima, depois de se ter situado nos 3% em setembro.Foi o segundo mês consecutivo de aumento da inflação em Espanha, depois de se ter mantido nos 2,7% em julho e agosto.A subida dos preços em outubro deveu-se, principalmente, ao aumento da eletricidade, segundo o INE.Quanto à taxa de inflação subjacente (sem a energia e os produtos alimentares frescos, tradicionalmente os mais voláteis do cabaz de compras), situou-se nos 2,5% em outubro, depois de ter sido 2,4% em setembro, segundo a mesma estimativa divulgada hoje.Na evolução em cadeia (comparação com o mês anterior), os preços em Espanha aumentaram 0,7% em outubro, depois de terem diminuído 0,3% em setembro..Economia de Espanha cresce 2,8% no terceiro trimestre\n\n